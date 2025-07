Entriamo in una settimana decisiva per il calciomercato dell'Inter. Domani incontro in Lega tra Marotta e Percassi, atteso il rilancio decisivo per Lookman. Ma il mercato in entrata non è destinato a chiudersi. Ieri l'esordio storico in amichevole dell'Inter U23 di Vecchi con novità importanti anche in ottica prima squadra.