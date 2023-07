Da qualche istante, Roberto Gagliardini è arrivato nella clinica Columbus di Milano, sede delle visite per i nuovi giocatori del Monza, per sostenere i controlli di rito prima di firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club brianzolo. Dopo sei anni e mezzo all'Inter, per il centrocampista bergamasco sta quindi per iniziare una nuova avventura.

Visite mediche per Gagliardini, pronto ad una nuova avventura al Monza ⬇️ pic.twitter.com/Gski8IOWxf — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 7, 2023