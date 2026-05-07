Che il Barcellona da mesi abbia individuato in Alessandro Bastoni il possibile rinforzo per la propria difesa della prossima stagione è un dato di fatto. Al contempo, nonostante la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Spagna, non c'è stato nessun aggiornamento nella trattativa tra i club, perché la richiesta che l'Inter ha fatto filtrare, 70 milioni di euro, è ad oggi inaccessibile per i blaugrana. A questo si aggiunge che Hansi Flick pare non sia del tutto convinto delle caratteristiche di Bastoni, non abbastanza veloce per mantenere la linea alta come piace all'allenatore tedesco. In questo contesto è plausibile che il Barça possa cercare altrove il nuovo centrale.

Secondo quanto riportato da Sky Sports, uno dei candidati alla rosa catalana da luglio in poi sarebbe Wesley Fofana. Gli agenti del giocatore hanno già incontrato il direttore sportivo del Barcellona, ​​Deco, per discutere di un possibile trasferimento. Parlando con l'ex campione portoghese, è emerso che il Chelsea sarebbe disposto a cedere il 25enne francese nella prossima finestra di mercato per circa 30 milioni di euro, meno della metà di quanto costerebbe Bastoni. Il Barcellona, ​​tuttavia, preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, a conferma del fatto che le finanze del club non permettono grandi voli pindarici.