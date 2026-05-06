Rosario Abisso e l'Inter non si erano mai incontrati sul campo in questa stagione: quella di sabato tra Inter e Lazio sarà la prima partita dei nerazzurri in questo campionato diretta dal 41enne palermitano, che più in generale non dirige l'Inter dal 3-1 contro il Parma del 6 dicembre 2024. Con Abisso, l'Inter vanta sette precedenti con una sola sconfitta, escludendo l'eliminazione ai rigori per mano della Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia nel 2018-2019: è il 2-1 interno col Sassuolo del 12 maggio 2018. Poi, a parte l'incredibile 3-3 col Franchi del febbraio 2019, soltanto vittorie.