"Era un poeta del calcio, rimane un simbolo dell’Inter", ha detto brevemente Ignazio La Russa, notoriamente grande tifoso dell'Inter. Da buon affezionato ai grandi campioni della storia della Beneamata quale è, il presidente del Senato ha così ricordato Evaristo Beccalossi, leggenda nerazzurra che ieri ci ha lasciati. "Uno di quei grandi calciatori che non hanno avuto la fortuna di essere premiato in Nazionale", ha poi concluso sullo storico numero 10 dell'Inter.

Sezione: News / Data: Gio 07 maggio 2026 alle 17:36
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi