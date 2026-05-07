"Era un poeta del calcio, rimane un simbolo dell’Inter", ha detto brevemente Ignazio La Russa, notoriamente grande tifoso dell'Inter. Da buon affezionato ai grandi campioni della storia della Beneamata quale è, il presidente del Senato ha così ricordato Evaristo Beccalossi, leggenda nerazzurra che ieri ci ha lasciati. "Uno di quei grandi calciatori che non hanno avuto la fortuna di essere premiato in Nazionale", ha poi concluso sullo storico numero 10 dell'Inter.