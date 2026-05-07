Ieri sera il Bayern Monaco non è riuscito a recuperare la sconfitta pirotecnica subita al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain 8 giorni prima, nella semifinale d'andata di Champions League. I freschi campioni di Germania non sono andati oltre il pareggio per 1-1 tra le mura amiche dell'Allianz Arena e hanno dovuto così salutare la competizione che li vedeva tra i grandi favoriti per il trionfo finale. Una chance che, per il secondo anno consecutivo, si è invece concesso il PSG, bravo ad affrontare l'impegno tedesco con una migliore organizzazione difensiva e, soprattutto, a indirizzare la partita subito, dopo circa 3 minuti, grazie al gol in contropiede di Ousmane Dembele, ispirato da Kvicha Kvaratskhelia.

Al termine della partita, negli studi di Sky Sport, si è discusso dell'eliminazione dei bavaresi e del modo in cui è avvenuta, con una prestazione sotto tono e la mancanza di qualcosa in fase di manovra rispetto agli avvresari. In tal senso, Fabio Capello ha inquadrato quello che secondo lui è mancato alla squadra di Vincent Kompany per avere la meglio e come dovrebbe rimediare per il futuro: "Il Bayern deve prendere qualcuno che faccia la differenza, un centrocampista alla Calhanoglu, un giocatore del genere gli manca”.

Evidentemente Joshua Kimmich e Aleksandar Stankovic, nel centrocampo a due del Bayern Monaco, non sono riusciti a dare un contributo sufficiente per arginare la mediana parigina e lavorare in modo opportuno in entrambe le fasi e in rosa, secondo l'ex allenatore, non c'è un'alternativa valida.