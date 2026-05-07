Dopo la pausa concessa a seguito della vittoria di Cremona (con tanto di grigliata offerta gentilmente da Elseid Hysaj), la Lazio tornerà a lavorare a Formello oggi pomeriggio per preparare la partita di salabo 9 maggio alle 18 contro l'Inter, allo stadio Olimpico. Maurizio Sarri, evidenzia il Corriere dello Sport, testerà subito lo stato di forma della squadra che si appresta a iniziare un periodo impegnativo su più fronti, che proseguirà con la finale di Coppa Italia mercoledì 13 maggio contro i nerazzurri e si chiuderà con il derby di Roma nel weekend successivo.

La buona notizia per l'allenatore è il rientro dalla squalifica di Matteo Cancellieri, che si candida per una maglia sabato e sarà utile per alternarsi con Gustav Isaksen nelle due partite contro l'Inter. Le notizie positive però abbondano, perché la Lazio potrebbe presentarsi alla finale di Coppa Italia nelle migliori condizioni. A parte il discorso in cabina di regia con il possibile rientro di Danilo Cataldi tra le opzioni, si rivedrà anche Mario Gila in difesa, preservato nelle ultime gare proprio per evitare rischi e pronto a rientrare gradualmente. Mattia Zaccagni e Adam Marusic, invece, potranno mettere qualche ulteriore minuto prezioso nelle gambe dopo essere già rientrati nelle ultime gare.