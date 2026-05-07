Nel corso di ‘Viva el Futbol’, l’opinionista Daniele Adani dice la sua sullo Scudetto vinto dall’Inter domenica scegliendo i due giocatori più rappresentativi secondo lui: “Io dico la coppia Lautaro-Thuram, non hanno giocato insieme così spesso come negli altri anni, ma sono i due capocannonieri. L’Inter è a 82 gol, nella sia storia in 35 giornate non li aveva mai fatti, a fronte di un calcio che è basato su gol da fare e non quelli da non subire. Chivu dice sempre ‘giochiamo per vincere, si può perdere ma attacchiamo, andiamo a dominare’.

L’Inter ha perso cinque partite, quattro nel primo terzo di campionato, ma non ha mai rinunciato ad attaccare anche nelle partite che ha perso. Per me loro fanno giocare bene la squadra, segnano e sono stati importanti anche nella valorizzazione delle altre due punte Esposito e Bonny. Voglio premiare quindi un reparto per premiare l’attacco più forte della nostra Serie A”.

Sul futuro dell’Inter: "Secondo me l’Inter quest’anno ha avuto una risposta dalle certezze, in quelle certezze Chivu ha messo il marchio e ha rivalutato alcuni principi di gioco e gli stimoli. La squadra ha un blocco che ha permesso a tutti di crescere, ci sono 6-7 giocatori che si trovano talmente bene insieme, quel blocco che ha fatto crescere tutti gli altri. Dal mio punto di vista non penso che l’Inter debba cambiare in un momento in cui va bene. Il passo che deve fare un allenatore moderno come Chivu e la società che deve relazionarsi con lui è l’evoluzione verso una nuova strategia che non vuol dire cancellare questa. L’Inter fa un 3-5-2 molto offensivo, dominante in Italia, quasi non marcabile, quindi a volte si addormenta. Secondo me bisogna mettersi in condizioni di avere qualcosa di diverso, ma non sono sicuro che accadrà".