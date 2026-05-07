Un patteggiamento che pone fine definitivamente un capitolo triste per il calcio italiano e, in particolare, per due giocatori. Sandro Tonali ha trasformato in una sanzione pecuniaria da 78.250 euro e Nicolò Fagioli in un mese di arresti con sospensione condizionale della pena la contravvenzione che prevede 3 mesi di carcere con ammenda, per aver pubblicizzato presso altri calciatori l'uso di piattaforme da gioco illegali. Si tratta di un punto della vicenda (relativa al biennio 2021-2023) anche con la giustizia penale, dopo che quella sportiva li aveva costretti a lunghe squalifiche prima di tornare in campo. Ne parla oggi il Corriere della Sera.
Altre 18 persone tra cui Mattia Perin, Winston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova e Samuele Ricci hanno potuto estinguere la contravvenzione per aver scommesso su piattaforme illegali (ma mai sul calcio, soprattutto sul poker) pagando 258 euro di oblazione. Per quanto riguarda Alessandro Florenzi e Nicolò Zaniolo, anche loro protagonisti di giocate, l'oblazione dai due in un precedente fascicolo aperto a Torino ha fatto sì che a Milano siano stati prosciolti.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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