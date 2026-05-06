Chi si aspettava lo spettacolo della partita d'andata al Parco dei Principi probabilmente è rimasto deluso. Nella gara di ritorno all'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain è arrivato solo un gol per parte, risultato sufficiente per la qualificazione degli attuali campioni d'Europa che avranno la possibilità di difendere il titolo nella finale di Champions League contro l'Arsenal a Budapest.

Prestazione solida quella della squadra guidata da Luis Enrique, che ha sfruttato al massimo il gol di Ousmane Dembele su assist dello straripante Kvicha Kvaratskhelia dopo appena 2 minuti di gioco e ha respinto i tentativi neanche troppo convinti dei bavaresi, già costretti a dover rimontare il 5-4 patito a Parigi una settimana prima, almeno fino al 93' quando il solito Harry Kane ha provato a regalare ai tifosi di casa un'ultima speranza. Niente da fare dunque per i tedeschi e grande gioia per i francesi, che potranno così tentare uno storico bis, Arsenal permettendo.