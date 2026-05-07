Dopo la triste notizia che ha risvegliato il mondo Inter, due giorni dopo la grande gioia di essere tornati sul tetto d'Italia, ovvero la dipartita della leggenda nerazzurra Evaristo Beccalossi, la figlia Nagaja, appartenente all'ufficio stampa del club di Viale della Liberazione, ha rilasciato una breve dichiarazione che fa emozionare tutti i tifosi del Biscione, affezionati a Becca.

"Lunedì ho fatto in tempo a dirgli che l’Inter ha vinto lo scudetto" ha detto Nagaja alla Gazzetta dello Sport, dove ha anche raccontato, con un filo di comprensibile commozione, che dopo la morte dell'ex compagno di squadra e carissimo amico Nazzareno Canuti, "papà si è chiuso in se stesso, dopo quell’episodio emotivamente non si è più ripreso".