Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, non ha ancora perso le speranze di vedere la squadra lariana in Champions League il prossimo anno. "Non dipende solo da noi, dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare. Conosciamo le nostre potenzialità e vogliamo vincere le prossime tre partite. È già un’annata di grande valore, ma le valutazioni definitive le faremo dopo l’ultima gara. Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile. È normale avere qualche recriminazione. Penso, ad esempio, al pareggio in casa con l’Atalanta. Ma sono episodi. Nel complesso, i punti conquistati sono meritati".

Anche in caso di qualificazione alle coppe, la strategia sul mercato "rimarrà equilibrata e coerente - assicura Ludi -. Però, per fare il salto di qualità, sarà ancora più importante individuare giocatori con caratteristiche specifiche. Il fair play finanziario sarebbe una sfida ulteriore per tutta la società. Fabregas? E' centrale nel nostro progetto. C’è totale allineamento tra la sua ambizione e la nostra. Nonostante abbia vinto tutto, ha una grande voglia di imparare e confrontarsi. Como è diventato un ambiente ideale anche grazie a lui, è la nostra guida".

Ovviamente uno dei nodi per il futuro riguarda Nico Paz. "Ci confronteremo a fine stagione con il Real Madrid per capire le loro intenzioni. Dal nostro punto di vista il futuro è con Nico. Non solo lo speriamo, ma vogliamo che resti. Confidiamo di poter contare su di lui per la prossima stagione. Ovviamente non possiamo controllare tutto, per cui siamo pronti a ogni scenario. L'Inter? Non c’è stato alcun tipo di confronto ufficiale con loro. Assolutamente".

Tra i giocatori che più hanno sorpreso il ds, Ludi cita "Da Cunha, per la crescita straordinaria, e Perrone, che ha avuto un’evoluzione impressionante anche dal punto di vista carismatico. Se ha già mercato? Non sorprende se ne parli, ma al momento non abbiamo ricevuto richieste".