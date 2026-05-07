La rubrica “Io giro l’Italia per te”, ideata da FcInterNews in collaborazione con Biapri, taglia il traguardo della 57esima puntata con un appuntamento speciale. Il viaggio fa tappa presso l’Inter Club Arezzo, nato nel 1989.

Una puntata registrata nella sede dell'Inter Club alla presenza del suo presidente e di altri membri del direttivo, speciale dopo la conquista del 21esimo scudetto. Spazio anche al ricordo di Evaristo Beccalossi

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Sezione: Focus / Data: Gio 07 maggio 2026 alle 15:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.