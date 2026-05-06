Antonio Cassano, intervenendo come di consueto al podcast 'Viva el Futbol', approva l'eventuale arrivo di Curtis Jones all'Inter, ipotesi ventilata dagli ultimi rumors di mercato: "Sarebbe un ottimo acquisto, è un mezzala veloce, un giocatore adatto alla Champions League. Sarebbe migliore di McTominay. Ha molta qualità e ha vinto molto con il Liverpool giocando regolarmente".

L'ex calciatore poi affronta il tema tattico, dicendo come farebbe giocare l'Inter nella prossima stagione: "Io schiererei una difesa a quattro, in porta potrebbe andare chiunque, non farebbe differenza. Se hai Nico Paz dietro Thuram e Lautaro Martinez, possono regalarti lo Scudetto prima ancora di iniziare. In Italia, l'Inter potrebbe giocare con un 2-3-5 e vincere comunque"

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