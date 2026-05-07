In attesa dell'ultimissimo rush finale della stagione calcistica 2025/26, le dirigenze dei club si stanno già muovendo in ottica calciomercato, sessione ormai all'orizzonte. Non a caso gli addetti ai lavori si stanno cominciando a muovere e in quel di Milano, casa di fatto delle trattative di mercato, sono già comparsi i primi agenti. È il caso di Pini Zahavi, agente di David Alaba tra gli altri, terzino austriaco che piace anche all'Inter e di cui parla Fabrizio Romano.

L'esperto di mercato è sicuro sull'addio del classe '92 alle Merengues, squadra che lascerà a parametro zero a fine stagione. Un addio che fa brillare gli occhi a vari dirigenti, tra cui Beppe Marotta, alla ricerca di rinforzi per la difesa di Cristian Chivu. Alaba ha diversi estimatori in Europa e per lui si sono già mossi in tanti per sondare il terreno. Tra le opportunità momentaneamente vagliate dall'entourage ci sono proposte da MLS e Saudi Pro League, dove ci alcuni club si sono già iniziati a muovere per il 34enne. Sotto la lente d'ingrandimento degli estimatori c'è però la situazione legata alle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio al crociato che gli ha lasciato qualche strascico. Se dovessero aprirsi ipotesi che riguardano piste italiane, Alaba dovrebbe comunque rivedere le pretese circa l'ingaggio, che momentaneamente suo stipendio, che attualmente a Madrid è di 19 milioni di euro lordi.