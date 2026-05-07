Mentre la giustizia ordinaria va avanti con gli interrogatori, la giustizia sportiva non può che attendere gli sviluppi ed è costretta a rimanere ferma. Non ci sarebbero novità sul fronte dell'inchiesta relativa al sistema arbitrale per quanto concerne la Procura Federale, secondo quanto riportato dall'ANSA. Il motivo è semplice: il PM Maurizio Ascione, che guida le indagini, non può ancora trasmettere nulla ai colleghi della FIGC perché il procedimento in corso è ancora coperto dal segreto investigativo.

La Procura di Milano sta cercando di capire se quanto raccolto finora possa essere considerato manipolazione di alcune designazioni e quindi ci si trovasse in un contesto di frode sportiva, per cui sono indagati il designatore autosospeso Gianluca Rocchi e il responsabile VAR Andrea Gervasoni, anche lui autosospeso. Gran parte delle indagini si concentrano sull'incontro avvenuto al Meazza lo scorso 2 aprile, a cui secondo l'ipotesi investigativa avrebbe partecipato anche il Club Referee Manager dell'Inter, Giorgio Schenone, che non risulta indagato e che dovrebbe essere ascoltato da magistrati e Guardia di Finanza nelle prossime ore.