Arrivato in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino, l'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso ha risposto agli elogi ricevuti per il lavoro svolto sulla panchina dei neroverdi, sottolineando però un aspetto che riguarda anche l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, anche lui parte della ristretta cerchia dei 'giovani' tecnici del panorama calcistico nostrano. "Giovani va bene, ma poi ci sono anche allenatori solidi, consolidati, ci sono quelli che hanno idee chiare, sanno cosa trasmettere ma tutte queste parole diventano relative. Bisogna avere competenze, immaginare una strada dove arrivare, questo è l'obiettivo che ci siamo creati come società. lo mi soffermo sul nostro percorso, bellissimo, lo abbiamo immaginato anche un po' meno di come si è realizzato perché abbiamo fatto due grandissimi anni insieme", ha detto.
"A me piace guardare il presente, andiamo ad affrontare una squadra che la settimana scorsa non ha fatto una bella partita, noi abbiamo invece sì, ma se ti appoggi su questo rischi di perdere qualcosina. Sappiamo che il passato non ti dà vantaggi, affrontiamo una squadra che in casa con il nuovo allenatore sta facendo bene, gli faccio i complimenti perché non era scontato fare quello che ha fatto e sono contento per lui, so che troveremo una squadra che vuole fare una grande partita e dovremo" ha concluso poi sul Torino, avversario di domani.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:04 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 20:48 Adani: "Lautaro e Thuram segnano e fanno anche giocare bene la squadra"
- 20:33 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 20:18 Caos Real Madrid: rissa Tchouaméni-Valverde, l'uruguaiano finisce in ospedale
- 20:03 GdS - Lazio-Inter, Chivu con la tentazione turnover... ma con Lautaro
- 19:48 Condò ricorda: "Non a caso si era parlato di Calhanoglu al Bayern"
- 19:34 Lucarelli: "Il Napoli di Maradona? Una differenza con Inter, Milan e Juve"
- 19:19 Trump sorpreso dal caro-biglietti dei Mondiali: "Non li pagherei nemmeno io"
- 19:04 Poretti: "Dimarco è nel cuore. Scudetto? Non ci ho creduto fino a domenica..."
- 18:49 Cruz: "All'Inter per entrare nella storia e così è stato, merito di Mancini"
- 18:35 Inchiesta arbitri: convocati per domani anche Zappi e Tommasi
- 18:20 Allenatori giovani? Grosso risponde: "Va bene, ma c'è altro dietro"
- 18:05 La Coppa Italia 2025/26 viaggia a bordo del Frecciarossa
- 17:50 Beccalossi, la figlia Nagaja: "Ho fatto in tempo a dirgli dello scudetto"
- 17:36 La Russa: "Beccalossi era un poeta del calcio. Rimane un simbolo"
- 17:22 Sky - Niente Lazio di campionato per Calhangolu. Per la finale...
- 17:07 Quella volta in cui Chivu disse: "Aspetto un club che creda in me"
- 16:53 Alaba piace all'Inter e non solo. C'è un punto interrogativo
- 16:32 Simonelli si esprime ancora sugli stadi e lancia il modello Franchi
- 16:18 La Roma sonda la disponibilità di Ausilio. Che declina gentilmente
- 16:10 Ventura: "L'Inter ha vinto con merito ma è stato un campionato anomalo"
- 15:56 Giacomo Poretti alla Pinetina. I nerazzurri: "Chiedimi se sono felice"
- 15:42 Chivu visto da Resita: "Un grande mister che sarà ancora più grande"
- 15:28 A segno in ogni gara del mese: Thuram è l'EA Sports Player of the Month di aprile
- 15:14 Inter-Verona, tutte le informazioni per la festa. A partire dai biglietti
- 15:00 PASSIONE, AMORE e SOLIDARIETÀ: i 37 ANNI dell'INTER CLUB AREZZO. L'omaggio a BECCALOSSI
- 14:43 L'agente di Akinsanmiro: "Le richieste non mancano"
- 14:29 Beccalossi, viavai di gente alla camera ardente. Anche Oriali sul posto
- 14:16 Appiano: Luis Henrique in gruppo, Calhanoglu ancora a parte
- 14:04 Domani l'audizione di Schenone: la Procura vuole capire i confini
- 13:50 Chivu, dopo la finale il rinnovo. Tre i giocatori su cui l'Inter sta lavorando
- 13:36 Inchiesta arbitri, nessuna novita sul fronte giustizia sportiva
- 13:22 Modena, Sottil: "Massolin è cresciuto molto ma ha bisogno di fare un altro step"
- 13:08 Capello a sorpresa: "Al Bayern manca un giocatore come Calhanoglu"
- 12:55 Palestra: "Nel calcio serve ambizione, mi sento pronto per il salto"
- 12:42 Bastoni obiettivo complicato, il Barcellona adesso valuta Fofana
- 12:28 Serena ricorda Beccalossi: "Aveva una tecnica eccezionale"
- 12:14 GdS - Retroscena Chivu, a un passo dal Cluj prima del Parma
- 12:00 videoVERSO LAZIO-INTER: non sarà l'INTER-2. LAUTARO si scalda, CALHA in ritardo: le ultime da APPIANO
- 11:45 CdS - Audizione Butti, tutto normale. La tesi che emerge è che...
- 11:30 Ismael Kone: "A Sassuolo oltre le attese. L'anno prossimo? Non lo so"
- 11:15 CdS - Sarri ritrova Cancellieri. Tante buone notizie per la Lazio
- 11:02 Donadoni: "Inter più forte, ma dal Milan mi aspettavo altro"
- 10:47 Portieri, la strategia dell'Inter non prevede il ritorno di Filip Stankovic
- 10:33 Pagliuca: "Gli errori di Sommer e la gestione dei portieri di Chivu"
- 10:20 TS - Inter, Ausilio e Baccin verso il rinnovo: i dettagli
- 10:06 Albertosi: "Beccalossi una gioia. Farebbe la differenza anche oggi"
- 09:52 Tonali e Fagioli patteggiano: chiuso il capitolo penale dell'inchiesta scommesse
- 09:38 CdS - Sei anni di dominio Inter: 53 punti più del Napoli, Milan e Juve ancora più indietro
- 09:23 Corsera - Pinzani e Butti da Ascione: il PM cerca di capire i rapporti
- 09:10 Ludi: "Vorremmo ancora Paz. Nessun confronto con l'Inter. E su Perrone..."
- 08:56 Paolo Rossi: "Scosso per Beccalossi, scriverò un nuovo monologo per lui"
- 08:42 TS - Nuovo modulo Inter? Non in difesa. Sogno Paz, ma non solo
- 08:28 L'Inter 1980 ricorda Beccalossi: "Valeva Totti e Del Piero. Impossibile non volergli bene"
- 08:14 GdS - Lautaro "vede" la finale di Coppa: titolare già in campionato?
- 08:00 GdS - Chivu suona la sveglia: niente Inter 2 sabato. E il rinnovo...
- 00:00 Dietro l'Inter di Chivu
- 23:45 Sky - Inchiesta arbitri, altre audizioni: settimana prossima tocca a Schenone
- 23:30 Inter su Jones, Cassano approva: "È meglio di McTominay"
- 23:16 Abisso e l'Inter si rivedono dopo oltre un anno. Con lui solo una sconfitta
- 23:02 Dembele apre, Kane chiude: tra Bayern e PSG è 1-1, francesi ancora in finale
- 22:48 Svoboda: "Muriel e Thuram gli attaccanti che mi hanno dato più problemi"
- 22:33 Facchetti ricorda Beccalossi: "Impossibile non restare ammaliati davanti al suo estro"
- 22:19 Abete: "Candidatura? Vado avanti per approfondire i problemi del calcio"
- 22:05 Ruggeri: "Beccalossi mio idolo incontrastato. Ci ha fatto divertire"
- 21:50 Malagò: "La mia incandidabilità alla FIGC? Non vale la pena commentare"
- 21:35 Addio a Beccalossi, Altobelli: "Una delle giornate più brutte della mia vita"
- 21:21 A un anno dalla SanSiriade: Frattesi ricorda Inter-Barcellona
- 21:07 Inter-Parma, tutti in piedi per Barella. Thuram e Dimarco presenti
- 20:53 Anche Barletta piange Beccalossi: "Ha onorato la maglia col suo talento"