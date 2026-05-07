Arrivato in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino, l'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso ha risposto agli elogi ricevuti per il lavoro svolto sulla panchina dei neroverdi, sottolineando però un aspetto che riguarda anche l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, anche lui parte della ristretta cerchia dei 'giovani' tecnici del panorama calcistico nostrano. "Giovani va bene, ma poi ci sono anche allenatori solidi, consolidati, ci sono quelli che hanno idee chiare, sanno cosa trasmettere ma tutte queste parole diventano relative. Bisogna avere competenze, immaginare una strada dove arrivare, questo è l'obiettivo che ci siamo creati come società. lo mi soffermo sul nostro percorso, bellissimo, lo abbiamo immaginato anche un po' meno di come si è realizzato perché abbiamo fatto due grandissimi anni insieme", ha detto.

"A me piace guardare il presente, andiamo ad affrontare una squadra che la settimana scorsa non ha fatto una bella partita, noi abbiamo invece sì, ma se ti appoggi su questo rischi di perdere qualcosina. Sappiamo che il passato non ti dà vantaggi, affrontiamo una squadra che in casa con il nuovo allenatore sta facendo bene, gli faccio i complimenti perché non era scontato fare quello che ha fatto e sono contento per lui, so che troveremo una squadra che vuole fare una grande partita e dovremo" ha concluso poi sul Torino, avversario di domani.