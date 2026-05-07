Ha aperto le marcature ininterrottamente contro Como (con una doppietta), Cagliari, Torino e soprattutto Parma, nel giorno della consacrazione dello scudetto, è andato a segno anche nel 5-2 contro la Roma: 5 reti in 4 gare nel solo mese di aprile (6 in 5 se consideriamo anche il gol al Parma del 1° maggio), che hanno portato il bottino complessivo stagionale a 13 reti. Non poteva che essere Marcus Thuram l'EA Sports Player of the Month di Aprile, grazie alle votazioni dei tifosi: la Lega Serie A lo ha celebrato con un post sui propri canali social. "Nel mese che conta, si è preso la scena" scrive la Lega, un impatto determinante dell'attaccante nerazzurro.

Nel mese che conta, si è preso la scena.

Marcus Thuram è il vostro Serie A @EASPORTSFC Player of the Month di Aprile #POTM #SerieAEnilive @easportsfcit pic.twitter.com/rIGVKMDY1r — Lega Serie A (@SerieA) May 7, 2026