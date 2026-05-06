Secondo quanto riporta Sky Sport, la Procura di Milano ha raccolto molte intercettazioni, soprattutto tra Gianluca Rocchi e Riccardo Pinzani, che fino alla scorsa stagione era l'incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club, e indaga per capire se le 'pretese' di questi ultimi andassero oltre il consentito dal regolamento. Pinzani, non indagato, è stato ascoltato oggi dal pm Maurizio Ascione. Il faro, in particolare, è acceso sulle designazioni di Andrea Colombo e Daniele Doveri per le partite dell'Inter, rispettivamente contro il Bologna (campionato) e Milan (Coppa Italia), finite al centro dell'ipotesi di frode sportiva.

Gli inquirenti, inoltre, riporta sempre Sky, indagherebbero anche su presunte intercettazioni tra Rocchi e Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter, che verrà sentito la prossima settimana. Nelle ultime ore, è stato ascoltato anche, sempre come persona informata, il responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A, Andrea Butti, su sala Var di Lissone e designazioni. Nei prossimi giorni, infine, saranno ascoltati anche altri club referee manager.