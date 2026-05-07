Ospite d’eccezione oggi al BPER Training Centre dove i nerazzurri hanno ricevuto la visita dell’attore e comico Giacomo Poretti, grande tifoso nerazzurro. Lo storico membro del trio Aldo; Giovanni e Giacomo ha incontrati e salutato i neo Campioni d'Italia e poi ha rilasciato una breve intervista a Inter TV:

“Cosa si prova ad essere qui da Campione d’Italia? Non è la prima volta che ho questa fortuna, è sempre molto emozionante da tifoso. Quando ho visto il 21 lì attaccato alle pareti è stata una vera gioia, molto bello”.

Quali sono i giocatori che ti hanno fatto più esultare?

“Pio Esposito sicuramente perché lo sappiamo tutti, è un giovane, un bimbo, arriva dalla Serie B e fa quei gol importantissimi. Poi dico il capitano Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Bastoni e Dimash”.

Dimarco è una tua grande passione.

“È la passione mia, di mio figlio, dei nostri amici. Sappiamo che il papà abita vicino a noi, conosciamo il negozio della famiglia. È nel cuore”.

Quando hai creduto che si potesse arrivare al traguardo.

“Credetemi, non ci ho creduto fino a domenica scorsa. Poi pian pianino domenica scorsa eravamo a 12 punti sulla seconda. Gli interisti credo l’abbiano vissuta con una gioia particolare dove anche la sorpresa è una componente importante”.