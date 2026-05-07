Momenti di forte tensione in casa Real Madrid, dove un episodio interno ha scosso lo spogliatoio al termine dell’allenamento odierno. Protagonisti della vicenda sono Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde, coinvolti in una rissa che, secondo i media spagnoli, ha richiesto anche l’intervento medico per il centrocampista sudamericano.

Secondo quanto riportato da Marca, lo scontro sarebbe avvenuto inizialmente negli spogliatoi dopo un allenamento particolarmente teso. La situazione sarebbe degenerata dopo un contrasto duro tra i due già nella seduta precedente, che aveva acceso gli animi.

Nel confronto fisico, Valverde non avrebbe riportato un infortunio diretto per mano del compagno, ma si sarebbe ferito urtando l’angolo di un tavolo, riportando una contusione e un taglio che hanno reso necessario il passaggio in ospedale per le medicazioni. Le tensioni tra i due non sarebbero nuove: già nella giornata precedente si era sfiorato lo scontro, mentre nella mattinata successiva Valverde avrebbe rifiutato di stringere la mano a Tchouaméni, facendo precipitare la situazione.

L’episodio viene descritto come uno dei più gravi mai avvenuti nel centro sportivo di Valdebebas, in un contesto già delicato per il club madrileno, reduce da una stagione senza titoli e attraversato da tensioni interne. La dirigenza, con il coinvolgimento del direttore generale José Ángel Sánchez, avrebbe già convocato una riunione d’urgenza per affrontare il caso. Sul tavolo possibili provvedimenti disciplinari, dalle sanzioni economiche fino all’ipotesi di esclusione temporanea dalla squadra. Un episodio che aggiunge ulteriore pressione a un ambiente già caldo, alla vigilia di un finale di stagione particolarmente delicato per il Real Madrid.