Nel pieno di quello che ha sempre più le sembianze di un reimpasto dirigenziale, la Roma avrebbe sondato, riporta TMW, la disponibilità di Piero Ausilio a trasferirsi nella Capitale per svolgere il ruolo di direttore sportivo dei giallorossi, in sostituzione di Frederic Massara che è sempre più lontano da una permanenza a Trigoria. Il diesse dell'Inter, fresco campione d'Italia, ha però ringraziato e declinato gentilmente l'invito, preferendo rimanere a Milano dove sta portando avanti assieme al presidente Beppe Marotta e al suo vice Dario Baccin un progetto che in estate richiederà parecchio lavoro, considerando la necessità di intervenire profondamente sulla rosa attuale, mantenendo alto il livello della stessa e di conseguenza le ambizioni della squadra allenata da Cristian Chivu.

Già nei mesi scorsi dall'Arabia Saufita erano filtrate indiscrezioni circa una possibile offerta dell'Al Hilal di Simone Inzaghi per lo stesso Ausilio, che però pur essendo attratto dall'idea non ha voluto sviluppare alcun discorso e salvo sorprese dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro fino al 2028.