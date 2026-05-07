La Gazzetta dello Sport ha intervistato uno dei protagonisti del campionato in corso, Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo e della nazionale canadese, sei gol in Serie A da esordiente nel nostro torneo. "Qui ho trovato un club che mi ha aiutato in tutto: io ho potuto pensare solo a divertirmi e a giocare bene. E la stagione è stata pure migliore di come l'avessi immaginata. Il rapporto con Grosso? Molto buono: è un rapporto umano, non solo tecnico. È facile per me comunicare con lui. Grosso capisce dove voglio arrivare, dove devo crescere. Oltre che un bravissimo allenatore è un'ottima persona: quando lavori con uomini così è tutto più facile".

"Al Sassuolo - prosegue - ho capito che dovevo modificare il mio approccio al gioco, anche fuori dal campo. Poco fa mi sono allenato con la squadra, adesso faccio l'intervista con lei e poi vado a casa dove mi aspetta un preparatore atletico personale con cui lavoro ogni giorno in una camera della casa adibita a palestra. Queste cose fanno la differenza. Rispetto al passato sto attento a cosa mangio, a come dormo: faccio di tutto per essere un giocatore migliore. I gol sono una delle conseguenze. Dove giocherò l'anno prossimo? Sono sincero: non lo so. Vediamo cosa succederà, ma sono concentrato su ciò che devo fare. Sono felice di stare al Sassuolo e della fiducia del club. Poi ci sarà il Mondiale».