Porte girevoli, o semplicemente socchiuse in attesa di venir blindate. In casa Inter continuano le riflessioni sui portieri che vestiranno il nerazzurro la prossima stagione. Posto che Yann Sommer andrà a scadenza di contratto ed è improbabile che possa restare, la convinzione di puntare su Guglielmo Vicario non è più così robusta come qualche settimana fa. Il portiere del Tottenham ha già detto sì al ritorno in Italia, ma ad oggi non c'è una trattativa in corso con gli Spurs perché nel mentre Josep Martinez ha mostrato le qualità che ci si aspettava da lui nell'estate 2024, quando il club nerazzurro lo acquistò dal Genoa per circa 14 milioni. Ecco quindi che non è ancora chiara quale sarà la strategia della dirigenza in merito ai pali.

Improbabile, ad oggi, evidenzia Matteo Moretto attraverso YouTube, il ritorno di Filip Stankovic, voce emersa negli ultimi giorni. Il primogenito di Dejan ha fatto benissimo al Venezia in Serie B e ha contribuito alla promozione in Serie A dei lagunari. L'Inter vanta un 50% dall'eventuale futura rivendita del classe 2002 e questa clausola permetterebbe di riacquistarlo pagando la metà del suo attuale valore. In più c'è sicuramente una connessione forte con l'ambiente nerazzurro. Ma ad oggi non risulta che il club stia considerando il suo rientro.

Se dovesse rimanere Martinez, è probabile che la dirigenza punti su un estremo difensore più esperto da tesserare come vice, a meno che non si decida di sciogliere le riserve e investire su Vicario. In tal caso, è possibile che lo spagnolo chieda di andare a giocare con continuità altrove, E servirebbe comunque trovare un vice affidabile.