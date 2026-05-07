Se la festa, quella spontanea, è iniziata lo scorso 3 maggio al triplice fischio di Inter-Parma, per l'appuntameento contro il Verona al Meazza, per il weekend del 16-17 maggio, quando andrà in scena il match interno contro il Verona, è in programma un autentico show che si protrarrà in diversi luoghi di Milano fino a tarda notte. Un'anticipazione di ciò che sarà la fornisce il club nerazzurro attraverso il proprio sito:

Un ultimo appuntamento a San Siro, un'altra opportunità per festeggiare i neo Campioni d'Italia. Il Meazza si prepara di nuovo a vestire l'abito delle grandi occasioni per Inter-Hellas Verona, 37ª giornata della Serie A e ultima partita casalinga della stagione. Il match è in programma nel weekend 16-17 maggio, con data e orario ancora da confermare da parte della Lega Calcio Serie A: quel che è certo però è che sarà una giornata straordinaria, dedicata alla festa per il 21° Scudetto nerazzurro.

Come di consueto al termine dell'ultima gara in casa del campionato si terrà la cerimonia di consegna della Coppa dei Campioni d'Italia. Una giornata indimenticabile, che sarà accompagnata da un intrattenimento speciale.

INTER LIVE SHOW – 21 VOLTE CAMPIONI D'ITALIA

Per l'occasione il pre partita di Inter-Hellas Verona sarà caratterizzato da una versione speciale e unica dell'Inter Live Show-21 Volte Campioni d'Italia che prenderà il via dall'apertura dei cancelli di San Siro con tante attività d'intrattenimento pensate appositamente per l'occasione.

Lo show, interamente dedicato alla celebrazione dello Scudetto, sarà un vero e proprio evento di intrattenimento dal vivo, pensato per trasformare l’attesa del match in un momento di festa condivisa. Condotto da Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti nerazzurri: talent, artisti e performer che si alterneranno sul palco per accompagnare i tifosi in questa giornata di festa, con momenti di intrattenimento, esibizioni live, momenti di coinvolgimento del pubblico e molte sorprese.

Come sempre, per l'ultima volta in questa stagione, tutti i tifosi interisti sono chiamati a riempire il Meazza per accompagnare e salutare la squadra di Cristian Chivu negli ultimi 90' a San Siro in questa Serie A. Si preannuncia uno spettacolo meraviglioso con la festa dei Campioni d'Italia davanti al proprio pubblico.

La vendita dei tagliandi prenderà il via mercoledì 6 maggio, esclusivamente online su inter.it/tickets.