Andrea Sottil, tecnico del Modena, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l'Avellino, ultima di regular season prima dei playoff, e nell'occasione si è soffermato anche su Yanis Massolin, già acquistato dall'Inter: “Massolin in quest’ultima parte è cresciuto tantissimo anche in fase difensiva. Ha però ancora bisogno di uno step di continuità, ha ampi margini di crescita, perché il livello dell’Inter è altissimo, magari farsi prima le ossa in una squadra di media Serie A, anche se a me piacerebbe averlo ancora a Modena.

Sicuramente ci può stare, l'Inter ha grande competenza, dirigenti esperti, un bravo allenatore, lo valuteranno in ritiro, ma a mio parere avrebbe ancora di crescere per completarsi ulteriormente. Ho visto tanti giocatori promettenti partire e poi tornare indietro e non so questo up & down quanto possa fare bene a un giovane”.