Mister promozione in casa Venezia si chiama Michael Svoboda, 27enne difensore austriaco ormai diventato una vera e propria colonna oltre che capitano della compagine lagunare fresca di ritorno in Serie A. Svoboda parla ai microfoni di TuttoB.com raccontando anche quali sono stati gli attaccanti che lo hanno messo maggiormente in difficoltà nei suoi anni in massima serie: "Ricordo perfettamente, nel primo anno di Serie A, Luis Muriel dell’Atalanta, giocatore piccolo di statura ma fortissimo. Due stagioni dopo Marcus Thuram dell’Inter. Sono loro due quelli coi quali ho incontrato i problemi maggiori”.

Qual è stato il tratto distintivo di questo Venezia rispetto ai precedenti?

“Tutte squadre forti, ma quest’anno si è visto un calcio dominante. Ogni volta che siamo scesi in campo abbiamo dato dimostrazione di forza, facendo noi la partita. È stato un piacere giocare in questa squadra”.

Come vivi la fascia di capitano? Più un onore o un onere?

“Sono grato di indossare i gradi di capitano, soprattutto di una squadra di grande valore che ha raggiunto la promozione in Serie A. Certo, è una bella responsabilità, ma me la prendo volentieri”.

Riconquistata la Serie A, dopo un solo anno di purgatorio, ora la sfida sarà restarci.

“A Venezia c’è tutto per fare bene: un gruppo proprietario forte, un progetto tecnico-sportivo molto solido e infrastrutture all’avanguardia. Il futuro è roseo”.