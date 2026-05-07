La bacheca dell'Inter si è arricchita con un nuovo Scudetto, il terzo in sei anni, nei quali sono arrivate anche tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, per un totale di otto trofei che mercoledì prossimo potrebbero diventare nove nel caso in cui i nerazzurri dovessero battere la Lazio all'Olimpico.

Un bottino che poteva essere anche superiore, come si legge sul Corriere dello Sport, considerando che l'Inter ha perso due campionati all'ultima giornata contro Milan e Napoli, nonché due finali di Champions League, tratto in comune con il ciclo precedente in Italia, quello della Juventus, in cui però i bianconeri centrarono nove scudetti di fila.

In campionato, il distacco tra l'Inter e le altre si misura anche in termini di punti complessivi. In questo i nerazzurri hanno distacchi abissali. Il Napoli ha messo due campionati in bacheca, ciò nonostante è indietro complessivamente di 53 punti, il Milan è indietro addirittura di 64 e la Juventus ancora di più: 78, questo senza considerare i 10 di penalizzazione del 2022/23. In pratica le rivali si sono concesse anche delle annate completamente storte, arrivando decime come accaduto al Napoli a cavallo dei due Scudetti, mentre l'Inter è sempre stata lì. Questo grazie a uno zoccolo duro di giocatori che in questi sei anni ci sono sempre stati: Lautaro, Barella, Bastoni, De Vrij e Darmian c’erano già nel 2020/21, quando arrivò il primo tricolore.