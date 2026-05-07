La Gazzetta dello Sport rivela oggi sul quotidiano in edicola un retroscena riguardante la carriera di Cristian Chivu, oggi omaggiato da più parti per il grande traguardo dello Scudetto raggiunto da allenatore dell'Inter e che prima dell'avventura nerazzurra aveva allenato una prima squadra solamente a Parma.

Nei giorni scorsi proprio la rosea aveva rivelato che Chivu aveva rifiutato diverse proposte, in altri campionati, perché intenzionato ad allenare nel massimo campionato italiano. Poco prima di accettare la proposta del Parma, però, Chivu aveva incontrato a Milano il proprietario del Cluj, Ioan Varga, con cui era stato discusso un piano di rafforzamento della squadra e le prospettive per il futuro. L'accordo poi non si è finalizzato e Chivu, che sono pochi mesi prima aveva lasciato il settore giovanile dell'Inter (dove ha fatto la trafila dall'Under 14 fino alla Primavera) è arrivato in Emilia, riuscendo a centrare il traguardo della salvezza.