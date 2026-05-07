Due sfide contro lo stesso avversario nel giro di quattro giorni per l'Inter. I neo campioni d'Italia sono attesi dalla sfida di campionato di sabato contro la Lazio e, soprattutto, dalla finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio, sempre nella cornice dell'Olimpico di Roma che ha già registrato il tutto esaurito. Secondo La Gazzetta dello Sport, "a scudetto conquistato, è probabile che Chivu opti per un largo turnover" si legge sul sito della rosea, che sulle sue colonne ipotizza l'inserimento di Carlos Augusto al posto di Bastoni e la coppia d'attacco composta da Bonny e Lautaro.

Il Toro potrebbe dunque scendere in campo dall'inizio per migliorare la condizione fisica al rientro dall'infortunio e dovrebbe essere affiancato dall'ex Parma, che permetterebbe così di far tirare il fiato allo spremuto Thuram ed Esposito, non al top della forma per un botta alla schiena incassata nell'ultimo turno di campionato. Gli altri ballottaggi vedono Acerbi favorito su Akanji e Mkhitaryan in vantaggio su Sucic, mentre negli altri ruoli viaggiano verso la conferma Sommer, Bisseck, Dumfries, Barella, Zielinski e Dimarco.

Insomma, per La Gazzetta dello Sport il turnover ci sarà ma non sarà abbondante (anche se questo scenario non è da escludere): nonostante lo scudetto vinto, Chivu non vuole abbassare la concentrazione. Per fare festa ci sarà tempo, prima c'è un altro trofeo da conquistare.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny.