Lautaro Martinez va alla ricerca della condizione migliore possibile in vista della finale di Coppa Italia prevista mercoledì 13 maggio contro la Lazio all'Olimpico. Nello stesso stadio, sabato, si giocherà anche la sfida di campionato, tra le stesse contendenti e secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere la sfida che segna il ritorno da titolare dell'attaccante argentino dopo l'infortunio patito contro la Roma al Meazza il 5 aprile scorso.

Il capitano nerazzurro ha infatti bisogno di mettere minuti nelle gambe, in vista della gara di mercoledì prossimo e anche del Mondiale che arriverà di qui a poco. Il partner d'attacco di Lautaro potrebbe essere Bonny, perché Pio Esposito ha ancora dolore alla schiena dopo la botta ricevuta in partita contro il Parma e per questo Chivu non dovrebbe rischiarlo, mentre Thuram dovrebbe essere preservato in vista dell'impegno di Coppa.

Altre notizie che arrivano da Appiano Gentile riguardano Calhanoglu, che sta proseguendo nelle terapie e per il quale oggi è difficile essere ottimisti in vista dell'impegno a metà della prossima settimana, e Luis Henrique, che invece è tornato parzialmente in gruppo, ha svolto un iniziale lavoro in palestra insieme ai compagni di squadra e per un po' ha lavorato con loro anche in campo.