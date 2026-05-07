"Ha fatto un ottimo step con il Pisa. La stagione del club è stata negativa, ma dal punto di vista personale il ragazzo può dirsi soddisfatto. Ci sono tante squadre interessate, a tempo debito valuteremo. Le richieste non mancano". Così Crescenzo Cecere, agente tra gli altri di Ebenezer Akinsanmiro, nel corso di un'intervista rilasciata a TMW si è espresso a domanda diretta circa il futuro del centrocampista nigeriano classe 2004, attualmente in forza al Pisa in prestito ma con situazione di mercato piuttosto chiara.

Il club toscano, già retrocesso in Serie B, ha infatti un diritto di riscatto da 6 milioni di euro che ha intenzione di esercitare. A sua volta l'Inter ha la possibilità, da accordi, di controriscattare il ragazzo per 7,5 milioni di euro. Questo in linea di massima è lo scenario che dovrebbe concretizzarsi. In Viale della Liberazione infatti non vogliono perdere il controllo di Akinsanmiro, convinti che dopo una stagione del genere nel massimo campionato il suo valore sia ben più alto rispetto ai 6 milioni con cui il Pisa lo acquisterebbe a titolo definitivo.

Evidentemente il giocatore, come ammesso da Cecere, ha diversi estimatori pronti a formulare offerte più alte che permettano all'Inter di realizzare una plusvalenza.