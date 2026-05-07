"La Coppa Italia sale a bordo del Frecciarossa. Per promuovere la finale della competizione calcistica di cui Trenitalia è partner, l'ETR.1000 n.102 ha ricevuto una livrea personalizzata applicata sulle due casse di estremità del convoglio.

Conservando la base di colore rosso, nella parte alta delle casse compare la scritta 'COPPA ITALIA FRECCIAROSSA', completata inferiormente dall'indicazione del luogo e della data dell'incontro: "Roma - Stadio Olimpico - 13 maggio 2026".

L'ETR.1000-102 in questa veste grafica è tornato in servizio giovedì 7 maggio, effettuando il Frecciarossa 9616 Napoli Centrale - Milano Centrale e, in senso inverso, il 9627" si legge su Ferrovie.it.

Sezione: News / Data: Gio 07 maggio 2026 alle 18:05
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi