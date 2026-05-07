"Chiedimi se sono felice" si legge nella didascalia utilizzata dall'Inter a corredo della carrellata di foto che il club nerazzurro ha pubblicato dopo aver immortalato la particolare giornata dell'ospite speciale di oggi in quel di Appiano Gentile. A fare visita ai neo-campioni d'Italia è l'interistissimo Giacomo Poretti, noto per la sua fede nerazzurra e 'beccato' dai fotografi dell'Inter in tutta la sua emozione e gioia di incontrare i suoi beniamini. "Il ritorno della Grande Inter", si legge a corredo del reel pubblicato sulle note di 'Checoss'è l'amor' di Vinicio Capossela, una delle tracce della colonna sonora di 'Tre uomini e una gamba', capolavoro del cinema italiano firmato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ci viene da chiedere dunque: sei felice, Giacomo? La risposta è retorica, ma probabilmente calzerebbe meglio un "sì, ma niente di serio".