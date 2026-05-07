Il mercato estivo dell'Inter potrebbe cambiare lo schieramento iniziale dei nerazzurri, ma non in difesa. Come si legge oggi su Tuttosport, l'attuale 3-5-2 potrebbe diventare un 3-4-2-1, ma certamente non si passerà ad un modulo con la difesa a quattro, a meno di una cessione di Alessandro Bastoni al Barcellona che oggi sembra molto più lontana.

Sia Chivu che Flick, tecnico dei blaugrana, concordano infatti sulle difficoltà che l'azzurro avrebbe nel dover giocare a quattro, non avendo velocità per difendere a campo aperto e dovendo rinunciare alla sua capacità di agire da centrocampista aggiunto in fase offensiva. Lo stesso Dimarco viene considerato un giocatore penalizzato dall'eventuale passaggio a quattro nel pacchetto arretrato. Inoltre l'Inter ha chiesto non meno di 60 milioni di euro, coi quali avrebbe preso un sostituto e forse anche Vicario tra i pali (e infatti l'acquisto del portiere è stato per ora congelato).

L'Inter dell'anno prossimo potrebbe quindi essere diversa dal centrocampo in su. In difesa dovrebbe ancora poggiare su Bisseck, Akanji e appunto Bastoni, mentre a centrocampo verrà riportato a casa Stankovic e (dando per certa la partenza di Frattesi) si punterà su Manu Koné e Curtis Jones. Mkhitaryan è ai saluti, mentre Diouf diventerà a tutti gli effetti un esterno.

I quattro attaccanti resteranno in blocco, il colpo sognato dal club è Nico Paz con Moussa Diaby come alternativa. Jones potrebbe infatti essere utilizzato anche alle spalle del centravanti. Per Paz (un acquisto su cui sarebbe d'accordissimo anche la proprietà Oaktree) bisogna però attendere le mosse del Real Madrid, sarebbe comunque un'operazione da non meno di 50 milioni di euro, garantendo magari un'altra "recompra" ai madrileni.