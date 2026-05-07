Tra i tesserati in casa Inter con un contratto in scadenza in tempi non così lunghi c'è anche... Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell'Inter, come si legge oggi su Tuttosport, ha infatti un accordo fino al 2027 con il club nerazzurro. I risultati sono dalla sua: negli ultimi sei anni il club ha conquistato tre Scudetti e diverse coppe nazionali, il tutto con tre allenatori diversi: Conte, Inzaghi e Chivu.
Proprio per questo motivo Beppe Marotta sembra non voler assolutamente rinunciare al prezioso lavoro del ds interista, per il quale si prospetta un prolungamento del contratto. L'estate scorsa già ci si sarebbe potuto pensare, ma il periodo è stato molto travagliato. Per questo si metterà mano nelle prossime settimane, con un contratto che dovrebbe arrivare fino al 2029. Con Ausilio dovrebbe essere confermato anche il vice, Dario Baccin, che tra le altre mansioni ha anche quella riguardante la Seconda Squadra.
A Roma il nome di Ausilio è stato accostato anche alla società giallorossa, alla ricerca di un dirigente di alto livello per far ripartire il progetto, ma ad oggi la pista sembra complicata. Più concreta era stata la pista che portava all'Al Hilal, dato che dagli arabi era arrivata una proposta a cifre faraoniche per un triennale, ma nemmeno lì se ne fece nulla. Proprio Ausilio non se la sentì di lasciare la società in cui lavora da oltre vent'anni.
Autore: Antonio Di Chiara
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