Nicolò Frustalupi vota per la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Lo storico ex vice di Walter Mazzarri (anche nell'esperienza all'Inter) sostiene che il club azzurro debba continuare l'avventura con il tecnico salentino: "Quando c’è la continuità di guida tecnica è sempre una cosa positiva, perché c’è già un’impostazione, i giocatori conoscono i codici dell’allenatore, la società sa quali sono le sue prerogative per il mercato - dice a Radio TuttoNapoli -. Quindi, quando c’è una continuità tecnica, specialmente di fronte a buoni risultati, è sempre meglio secondo me. Cambiare guida tecnica è chiaro che comincia un nuovo corso, quindi comincerebbe un nuovo corso, quindi qualche accorgimento diverso sia per il campo che per quanto riguarda il mercato sicuramente ci sarebbe. E penso che la continuità tecnica sarebbe più facile rispetto a quello che prosegue, però può essere anche che cambiando vada in meglio. Però Napoli: primo anno primo, secondo anno Conte secondo"

Che campionato è stato quello del Napoli?

"È normale che l’anno scorso l’Inter è arrivata fino in fondo alla Champions League e sicuramente ha perso molti punti per strada. Quest’anno, alla fine, uscendo ai playoff, l’Inter ha avuto molte meno partite in Champions e quindi alla fine è riuscita a fare dei punti in più per un cammino più efficace. È chiaro che il Napoli ha avuto tanti infortuni e qualche punto per strada sicuramente l’ha perso anche lui. Però ricordo anche l’Inter che ha avuto vari infortuni: Dumfries,Calhanoglu, Lautaro. Il Napoli ne ha avuti di più e purtroppo quando si fanno le coppe, soprattutto la Champions che adesso con otto partite del girone è parecchio impegnativa, gli infortuni sono all’ordine del giorno".