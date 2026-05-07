Buone notizie da Appiano Gentile: Lautaro sta bene e si candida a una maglia da titolare per la partita di campionato contro la Lazio, l'antipasto della finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo sempre all'Olimpico di Roma.

Diverso il discorso per Calhanoglu: il turco non è ancora pronto e difficilmente potrà essere un'opzione per Chivu nell'ultimo atto del torneo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 07 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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