"Il Napoli deve avere un grande rammarico, l'Inter ha vinto con merito ma ha perso tutti gli scontri diretti e quindi è stato un campionato anomalo", ha detto Gian Piero Ventura, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare l'annata della squadra di Antonio Conte, stagione che secondo l'ex ct della Nazionale, "non è stata negativa ma neanche troppo positiva. Per le premesse, ci si aspettava di più. Ma è stata un'annata importante per fare verifiche in vista del futuro. Il percorso europeo non mi ha convinto, è uscita subito dalla Champions".

Sezione: News / Data: Gio 07 maggio 2026 alle 16:10
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi