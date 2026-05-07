"Il Napoli deve avere un grande rammarico, l'Inter ha vinto con merito ma ha perso tutti gli scontri diretti e quindi è stato un campionato anomalo", ha detto Gian Piero Ventura, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare l'annata della squadra di Antonio Conte, stagione che secondo l'ex ct della Nazionale, "non è stata negativa ma neanche troppo positiva. Per le premesse, ci si aspettava di più. Ma è stata un'annata importante per fare verifiche in vista del futuro. Il percorso europeo non mi ha convinto, è uscita subito dalla Champions".