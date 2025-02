Lautaro Martinez aspetta il Genoa e spera di ritrovare la via del gol dopo le ultime uscite in cui è rimasto a digiuno. Quella rossoblu, come ricorda Opta, è anche l'unica squadra contro cui il Toro ha disputato almeno 90 minuti in Serie A senza riuscire a segnare.

Il capitano nerazzurro è inoltre ad una lunghezza dai 10 gol in campionato con cui diventerebbe il primo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di reti in ben sei stagioni diverse di Serie A.