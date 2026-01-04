Vincenzo Italiano è deluso dalla prestazione del suo Bologna oggi contro l'Inter e lo dice chiaramente a Dazn: "Noi oggi troppo poco sotto tutti i punti divista, è uscita la forza dell'Inter è che ha approfittato della nostra non prestazione. Dobbiamo fare qualcosa in più perché solo pochi giorni fa mi sono sentito molto bene, un allenatore con grande entusiasmo e fiducia in tutto quello che facevamo e in 23 giorni quesrto non può essere smarrito. Dobbiamo recuperare quello che ci ha permesso di diventare quello che siamo, contro l'Inter ci può stare ma una prestazione non all'altezza spalanca le porte all'Inter che giustamente ne ha approfittato.

Oggi il collettivo non ha funzionato, non abbiamo vinto un duello, un contrasto, non siamo mai arrivati sulle seconde palle e la loro qualità ci ha sovrastato. In 20 giorni non possiamo smarrire tutto, dobbiamo rimettere a posto quello che possiamo con la tattica, con qualche uomo da rimettere in condizione, oggi per esempio abbiamo forzato il rientro di Freuler, dobbiamo tornare quelli di 20 giorni fa. E' stata la prima partita in cui non ci siamo stati dall'inizio alla fine, tutti episodi ma ora dobbiamo lavorare a testa bassa e tornare quelli di venti giorni fa, eravamo un'altra squadra e c'era un altro clima. Non uscivamo mai dalle partite, era un pregio che dobbiamo ritrovare.

In altre partite non abbiamo concesso così tanto, eravamo una delle migliori difese, va dato merito ai ragazzi, nelle ultime 3-4 partie ci è mancata un po' di attenzione, bisogna avere meno superficialità, percepire il pericolo in maniera diversa e dare tutti qualcosa in più a livello di soluzioni, a partire dall'allenatore, eprché così non va, non possiamo sperperare tutto quello che di buono avevamo fatto. Non abbiamo molto tempo perché si gioca mercoledì ma lavoreremo su quello che possiamo".