Torna il Galatasaray nei rumors di mercato che riguardano l'Inter. Continuano le indiscrezioni di un interessamento del club di Istanbul a proposito di un centrocampista della Beneamata e stavolta a parlarne è Sky Sport. Secondo l'emittente satellitare, il Cimbom è seriamente interessato a Davide Frattesi e da Istanbul sarebbero pronti a stanziare oltre 30 milioni per portarlo alla corte di Okan Buruk.

Si lavora sulla base di prestito con obbligo intorno ai 30-35 milioni, cifra che non rappresenta scoglio alcuno per i turchi che, per vedere decollare l'operazione, dovranno però garantire all'Inter l'obbligo di riscatto, condizione per i nerazzurri molto importante. Il centrocampista ha aperto alla destinazione turca.