Nel giorno di Inter-Bologna, sul profilo Instagram della Panini è stato pubblicato un video dell'incontro tra Riccardo Orsolini e alcuni piccoli tifosi, che hanno fatto le loro domande al giocatore degli emiliani. Uno di questi, tifoso dell'Inter, ha chiesto ad Orsolini del gol segnato lo scorso anno ai nerazzurri.

"Mi spiace che il piccolo tifoso interista non ha gradito ma fa parte dello sport, c'è chi vince e chi perde. Il calcio è una ruota, può capitare a tutti di vincere e perdere. Bisogna saper perdere e bisogna avere rispetto quando si vince. I miei gol? Ce ne sono stati alcuni meno iconici ma altrettanto importanti, uno su punizione contro la Fiorentina al 94' di qualche anno fa per esempio