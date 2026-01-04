Victor Becali, consulente della società di gestione Becali Sport, ha elogiato Cristian Chivu per il suo lavoro fatto fin qui alla guida del'Inter. Parlando ai microfoni di Sport Total FM, Becali ha espresso così il suo apprezzamento: "Sono contento per Chivu. Tutti dicevano che era una squadra vecchia e che non aveva fatto acquisti. È ancora più merito suo se ha portato questa squadra al primo posto e spero con tutto il cuore che ci rimanga. È una lotta serrata, ci sono solo squadre con grandi nomi. A quel livello, non c'è più niente di facile".