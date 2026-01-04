"C'è un po' il rimpianto di non aver concretizzato, ma portiamo a casa un punto che per noi è oro dopo la vittoria contro la Fiorentina della scorsa partita. Un punto è dare continuità, a noi fa bene per preparare meglio in questa settimana, tra tre giorni giochiamo subito contro l'Inter, pensiamo già alla partita". E' l'analisi di Emanuele Valeri, esterno del Parma, dopo il pareggio contro il Sassuolo.

"L'Inter? Non è facile, è una top. Dobbiamo lavorare in settimana, cercando di arrivare al meglio alla partita, puliti di gambe e di testa. Dobbiamo giocare liberi per un risultato che per noi sarebbe tutto di guadagnato", ha proseguito Valeri a DAZN.