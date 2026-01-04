Procede sui binari giusti la trattativa tra Inter e Galatasaray per l'acquisto di Davide Frattesi da parte del club turco. I giallorossi, conferma Sport Mediaset, stanno ragionando su un prestito con obbligo; sulla possibilità di una cessione a titolo definitivo grava il fattore Champions League. Il Galatasaray, infatti, a due turni dalla fine della League Phase è nel gruppone delle partecipanti alla seconda fase ma senza la certezza di partecipare almeno ai playoff e di avere il conseguente premio economico non potrà procedere in tal senso.

La proposta del Galatasaray per il giocatore si aggira sui cinque milioni di euro netti più bonus per 4 anni. Il giocatore apre al trasferimento. Ora serve accordo tra l’#Inter e il club turco.