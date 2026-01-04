Il Barcellona continua a valutare l'acquisto di un difensore durante la sessione invernale di calciomercato. L'infortunio di Andreas Christensen consente al club di ingaggiare un giocatore utilizzando l'80% del suo stipendio senza intaccare il regolamento del Fair Play Finanziario della squadra. La Direzione Sportiva non ha ancora preso una decisione, in attesa di capire se si presenterà un'opportunità adeguata sul mercato. Una di queste, secondo radiomercato, è legata a Joao Cancelo, il terzino in uscita dall'Al-Hilal e sul quale è forte anche l'Inter.

Il lusitano, conferma Marca, si sarebbe offerto ai blaugrana, ma il suo nome fa titubare il tecnico tedesco Hansi Flick: questo perché preferisce un difensore centrale a un terzino. È però vero, sostiene il quotidiano, che Cancelo offre diverse opzioni difensive perché, inizialmente, può giocare su entrambe le fasce. Questo significa che, in situazioni di emergenza, Koundé potrebbe giocare al centro se necessario. Inoltre, l'arrivo del giocatore portoghese consoliderebbe la posizione di Gerard Martín come difensore centrale sinistro, un ruolo in cui si è dimostrato molto efficace nelle ultime settimane.