Nelle prossime ore, Valentin Carboni sbarcherà ad Avellaneda per iniziare la sua avventura col Racing di Gustavo Costas, dove proverà a rilanciarsi dopo i primi mesi di stagione non particolarmente brillanti al Genoa. Secondo il quotidiano La Nacion, a fare la differenza nella decisione del giocatore è stato un colloquio diretto tra il presidente dell'Academia Diego Milito e il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

Uno degli incentivi offerti dal Racing a Carboni è stato quello di dargli un ruolo da protagonista e una continuità che potrebbero rivelarsi fondamentali per riaprire le sue possibilità di disputare il Mondiale che inizierà l'11 giugno di quest'anno.

Sezione: News / Data: Dom 04 gennaio 2026 alle 13:59
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
