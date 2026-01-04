Dopo la stretta di mano con il Racing per Valentin Carboni, pronto a tornare in Argentina dopo la parentesi infruttuosa al Genoa, l'Inter potrebbe riaccogliere un altro giocatore partito in prestito la scorsa estate. Trattasi di Kristjan Asllani, pronto a tornare da Torino dopo la partenza provvisoria della scorsa estate.

Il centrocampista italo-albanese avrebbe rotto con il club granata e potrebbe far rientro a Milano già a gennaio. A parlarne è anche Fabrizio Romano che conferma i rumors delle scorse ore circa la rottura tra l'ex Empoli e il club di Cairo.