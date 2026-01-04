Anche l'emittente argentina TyC Sports conferma il ruolo importante avuto da Diego Milito per l'arrivo al Racing Avellaneda di Valentin Carboni dall'Inter, operazione che dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Viene inoltre riportato che il club di Buenos Aires e i nerazzurri avevano concordato il prestito, ma restava da decidere se per sei mesi o per un anno, considerando che la stagione europea termina a giugno e l'Inter potrebbe volerlo a disposizione per la prossima estate. Alla fine, però, pare averla spuntata l'Academia che avrà il giocatore a disposizione per tutto il 2026.